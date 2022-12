Due rette parallele, che non s'incontreranno, che però hanno messo gli occhi sulla stessa situazione: i conti della Juventus. Come racconta La Gazzetta dello Sport, prosegue intanto l'inchiesta sportiva. Laè al lavoro e ha fatto i primi passi ufficiali: intanto ha richiesto gli atti dell'inchiesta Prisma, li ha analizzati e ha posto la massima attenzione. Chiné, procuratore capo, ha aperto un fascicolo sul "filone stipendi", ossia la manovra correttiva sulle rinunce dei calciatori a una parte dei compensi durante l'emergenza Covid.Per il quotidiano, i tempi non saranno brevi: lanon si concluderà prima della fine di gennaio. A quel punto potrebbero arrivare gli eventuali deferimenti. La possibile violazione in questo caso fa riferimento al comma 4 dell'articolo 31 del Codice di giustizia sportiva:Il fronte preoccupa la dirigenza: Chiné vuole arrivare con tutte le carte giuste al processo.Sul fronte plusvalenze, invece, la procura sportiva si era già mossa: al secondo grado di giudizio, la Corte federale d'Appello aveva respinto il ricorso della Procura FIGC, confermando l'assoluzione della Juventus. E' molto difficile che Chiné voglia richiedere la revocazione di quella sentenza: