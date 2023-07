si mantiene saldo, mentrelo pressa, utilizzando il dialogo e l'argomento, protagonisti ora di opposti schieramenti e acerrimi nemici, dal punto di vista sportivo. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, sul tavolo ci sono, l'asso capace di cambiare gli equilibri del campionato, e le contropartite (Rovella e non Arthur, oltre a Luca Pellegrini) da aggiungere al denaro (da stabilire e riscuotere in futuro) per soddisfare la Lazio e le rispettive esigenze. Ognuno sarà libero di valutare chi trarrà vantaggio quando l'operazione si concluderà. Con l'inizio dei ritiri e della preparazione estiva, è tempo di uscire dall'impasse, passando dagli incontri preliminari a una vera trattativa.Ecco, l'ipotesi è di un incontro tra Lazio e Juventus in programma lunedì. E se non si incontrassero di persona, ma solo tramite comunicazioni, sarebbe comunque una giornata cruciale, forse decisiva. Milinkovic in scadenza contrattuale rappresenta un "problema societario", come sottolineato da Sarri, che tuttavia lo considera una risorsa e, in vista della Champions League, vorrebbe tenerlo, a condizione che sia motivato.Sarri accetterebbe la cessione di Milinkovic, a condizione che l'operazione consenta a Lotito di ottenere denaro e arrivi di valore per il progetto della Lazio. Da settimane si parla della volontà decisa della Juventus di trattenere Rovella, tornato dal prestito al Monza, come alternativa a Locatelli. Questa scelta ha senso. Durante l'Europeo Under 21, Rovella ha confermato il suo valore come centrocampista dinamico e completo. È noto che la Juventus deve alleggerire il monte stipendi e aumentare il budget, quindi deve collocare i giocatori inutilizzati. Nel corso dei contatti con Lotito, immerso in una lunga e profonda immersione a Villa San Sebastiano, la Juventus ha tentato di proporre Arthur giovedì pomeriggio. Il brasiliano, tornato dal Liverpool, ha offerte in Premier League. È possibile che il suo agente, Pastorello, ne abbia discusso con la Lazio. Tuttavia, Sarri per ora ha rifiutato l'offerta.