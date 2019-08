Se come afferma Maurizio Sarri: ”Il capitano vero è colui che ha il giusto atteggiamento all’interno dello spogliatoio”, allora mai come alla Juve il tecnico toscano potrà contare su un gruppo di senatori capaci di far sentire la loro voce tra le mura di casa. Come riporta Tuttosport, nonostante sia partito Andrea Barzagli, lo spogliatoio bianconero ha elementi talmente consci del peso che porti indossare la casacca della Juve da poter insegnare a chi è appena arrivato cosa voglia dire vivere in questa società. Da Capitan Chiellini a Bonucci, 24 stagioni in bianconero in due, 15 per il livornese e 9 per il viterbese, passando per il rientrante Gigi Buffon, una vita alla Juve, fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo, il giocatore più importante del pianeta che, pur senza la fascia al braccio, sa guidare la squadra quanto e più di un capitano.