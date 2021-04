Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un Federico Chiesa così determinante alla prima stagione con la maglia della Juventus. L'esterno ex Fiorentina si è subito calato nel ruolo ed è uno dei pochissimi calciatori che in campo dimostra quella fame necessaria ad ottenere la vittoria. Oltre l'atteggiamento, però, c'è molto altro e lo dimostrano i numeri. In questa stagione, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, Chiesa ha già segnato 13 reti (1 con la maglia della Fiorentina), superando così il suo record personale di 12 della stagione 2018/2019.