Secondo quanto riportato da Tuttosport, adesso la Juventus è in zona Champions e, addirittura, a 8 punti dall’Inter." Sì, c’è l’illusione ottica della partita in più rispetto all’Atlanta quinta a due lunghezze e alla capolista, ma anche solo psicologicamente l’impatto della classifica può essere un fattore positivo per i bianconeri che nelle ultime dieci partite sono gli unici imbattuti e hanno conquistato 24 punti", racconta il quotidiano.