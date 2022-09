La Juve ha ceduto Denisnelle ultime ore del mercato appena chiuso, a sei mesi dal suo arrivo in bianconero. Ma quanto impatta l'addio a bilancio? "Il costo storico del giocatore è pari a oltre 8,8 milioni di euro, dunque la quota ammortamento per la stagione 2022/23 sarà di circa 1,97 milioni di euro. Allo stesso tempo, la Juventus incasserà 3 milioni di euro in termini di prestito e risparmierà ulteriori 3,93 milioni di euro, corrispondenti all’ingaggio lordo del centrocampista. Infine, una volta terminata la stagione, il valore netto a bilancio di Zakaria sarà di circa 5,92 milioni di euro. Questo significa che se il Chelsea decidesse di riscattarlo alle cifre pattuite (senza considerare eventuali bonus), la Juventus", racconta Calcio&Finanza.