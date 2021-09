Locatelli, Kean, Kajo Jorge e Ihatteren, a cui si aggiunge il rientro di Rugani, De Sciglio, Perin e Pellegrini dai prestiti.(Ronaldo e Romero), oltre al prestito con diritto di riscatto di Demiral all’Atalanta e la conclusione del contratto di Gianluigi Buffon.Quale sarà l’impatto delle operazioni di mercato sul bilancio 2021/22 della Juventus? Calcio&Finanza,- Ihattaren (5 milioni al PSV Eindhoven) e Kajo Jorge (1,5 milioni al Santos) sono gli affari a pagamento, con gli altri chiusi in prestito con riscatto. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco più di 33 milioni di euro.- Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 85 milioni di euro per il bilancio 2021/22. Una cifra a cui si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per tutti i giocatori usciti dalla rosa bianconera, scrive il portale.Tra entrate e uscite, quindi, l’impatto sul bilancio 2021/22 dovrebbe tradursi in minori costi per circala differenza tra "maggiori costi per 33.382.000 euro" e "minori costi per 85.714.000 euro". Il solo saldo tra entrate e uscite per i cartellini è positivo di circa: la differenza tra "Acquisti per 6.500.000 euro" e "Minori costi da cessioni/prestiti 31.000.000 euro".