Manca poco e poi sarà ufficiale. La Juventus e Angel Di Maria, è tutto pronto per una nuova unione. Ma come impatterà l’arrivo a Torino? Arriva a parametro zero e firmerà un accordo annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Come riporta Calcio&Finanza,razie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, lo stipendio lordo del calciatore si aggirerà intorno ai 7,86 milioni di euro.