Come racconta Gazzetta, se non si dovesse arrivare a una soluzione comune, non è escluso che le strade di Juventus e Cuadrado si separino nel corso dell’estate. Il colombiano ha estimatori in Italia (Inter e Roma), ma difficilmente i bianconeri accetterebbero di agevolare il suo svincolo col rischio di vederlo accasarsi da una concorrente. Diverso se il giocatore dovesse ricevere un’offerta dall’estero, perché liberarsi di un ingaggio pesante può essere un sacrificio necessario per il club.