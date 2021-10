Come racconta Gazzetta, la Juve punta tanto sul 'nuovo acquisto' in attacco. No, non parliamo di Kean: ma del talento brasiliano, arrivato quest'estate dal Santos. Per la Rosea, infatti, si tratta di un buon attaccante di movimento. Non uno che fa reparto da solo, a meno di aspettative molto basse sulla produzione offensiva. Piuttosto è un giocatore intelligente, che sa gestirsi e interpretare al meglio i momenti di una partita: aspetto che, per un giovanissimo, non è da sottovalutare.