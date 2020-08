3









Sembra tutto praticamente definito: Dzeko è sempre più vicino alla Juventus, e anche le ultime voci su Suarez piano piano si stanno spegnendo. Non è ancora detta l'ultima parola, ma l'okay arrivato dal bosniaco - e l'accordo già raggiunto tra Juventus e Roma - indirizzano decisamente e danno un quadro abbastanza chiaro di chi sarà il possessore della maglia numero 9 bianconera.



L'IDEA LUIS - Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, l'ipotesi Suarez è tornata a fare capolino sull'orizzonte di Fabio Paratici. Anche se resistono due dubbi, principalmente: il primo è di natura fisica, Luis infatti arriva da un infortunio al ginocchio e nella scorsa stagione è stato spesso ai box. Darà garanzie in un'annata così importante? Non è scontato. Il secondo è di ordine economico: sebbene ci siano le famose agevolazioni fiscali, a Suarez non potrebbe essere concesso uno stipendio da oltre 9 o 10 milioni di euro. E l'uruguaiano chiede qualcosina in più.