La Juve ragiona, anche sul mercato. I bianconeri si muovono con le uscite a condizionare le possibilità in entrata. In particolare, l’addio del poco impiegato Rugani in difesa potrebbe aprire a un colpo per il futuro e all’approdo di un centrale con vista sul futuro. L'identikit è del tutto simile a quello del polacco Jakub, 22enne dello Spezia, seguito da emissari bianconeri anche di recente. Ci sono anche Napoli, Milan e Lipsia. Costo: 12-15 milioni.