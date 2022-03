La Juve punta dritta verso il futuro, guarda ragazzi giovani e pronti per il salto, ma soprattutto guarda in Italia. Lì ha pescato Giacomo Raspadori, entrato nel mirino da qualche tempo. La reazione? "Il Sassuolo è entrato nell’ordine di idee di cedere il suo talento. Anche lui - scrive Tuttosport - rientra perfettamente nel progetto “baby italiani” della Juve che verrà e al netto della recente apertura dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali («Altri affari con loro? Perché no?»), i club devono ancora scendere nel dettaglio. Detto che a gennaio gli emiliani hanno respinto un’offerta importante del Newcastle, attenzione alle cifre che circolano negli ambienti vicini alle due società coinvolte. Risulta che la richiesta dei neroverdi per il cartellino non sia inferiore ai 30 milioni e che non venga contemplata l’ipotesi di inserire una contropartita tecnica. Se il Sassuolo idealmente urla “solo cash”, alla Continassa valutano pro e contro. È probabile che, pur di avere Giacom(in)o Raspadori, la dirigenza juventina sia pronta a replicare l’operazione Locatelli con pagamento scaglionato".