La partita contro il Barcellona ha portato molte certezze e anche alcuni dubbi. Già, perchè nella testa dei dirigenti bianconeri, ma soprattutto di Max Allegri, sta balenando l'idea di riportare Miralem Pjanic all'ombra della Mole. Il bosniaco non si è infatti mai ambientato con i Blaugrana e da quando ha iniziato la sua avventura in terra spagnola ha perso l'appeal con il quale era partito da Torino. Ora però la situazione è cambiata e l'infortunio di Pogba potrebbe richiedere un ulteriore investimento in mezzo al campo.