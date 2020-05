Tra i nomi vagliati per il centrocampo della prossima Juventus, sicuramente quello di Sandro Tonali è tra i più interessanti. I bianconeri si sono mossi per tempo, anche se stanno registrando la forte concorrenza dell'Inter, che non molla la possibilità di portare ad Appiano il centrocampista del Brescia. Così, Fabio Paratici sta studiando la formula migliore per convincere il presidente Massimo Cellino, che inevitabilmente dovrà abbassare le proprie aspettative sul prezzo di Tonali. Pertanto, la Juventus potrebbe mettere sul piatto tre giovani contropartite tecniche, come riporta Tuttosport: Luca Coccolo, Simone Muratore e Wesley sono i tre giocatori dell'U23 che potrebbero essere scambiati con il Brescia.