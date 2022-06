Come racconta Tuttosport, Aaron Ramsey rientra dal prestito ai Rangers dopo aver conquistato, con il Galles, la storica qualificazione ai Mondiali in Qatar. L’intenzione del club è quella di rescindere il contratto in anticipo di un anno (il centrocampista va in scadenza nel 2023) trovando l’accordo sulla buonuscita (si può ragionare sul 50% del compenso annuale, 7 milioni) oppure confidare che, tornato a essere protagonista in Nazionale dopo la disastrosa finale di Europa League con i Rangers, quando ha sbagliato dal dischetto il rigore decisivo per alzare la Coppa, possa trovare un’altra destinazione in prestito - non gravando così sulle casse bianconere visto il suo stipendio oneroso - per arrivare alla naturale scadenza del contratto.