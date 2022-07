Quella che sembrava essere una delle poche certezze per il futuro, rischia di diventare solamente un lontano ricordo nel giro delle prossime settimane. Il protagonista di questa vicenda è l'olandese Matthijs De Ligt, sempre più propenso a fare le valigie e a lasciare Torino, con largo anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con Madama. Inutile dire che l'ex Ajax ha un mercato inestimabile, con Chelsea e Bayern Monaco che avrebbero già iniziato a compiere i primi passi nella sua direzione. Ecco perchè, la Juve si starebbe guardando attorno già da tempo e non può permettersi di perdere un big in quel ruolo senza rimpiazzarlo all'altezza, rivivendo così un altro 'caso Ronaldo'.- I nomi cerchiati in rosso dai dirigenti della Continassa sono quelli di Bremer e Koulibaly che, senza ombra di dubbio vanno a ricoprire le prime due posizioni nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, il quale desiderebbe puntare su un giocatore che conosce già il nostro campionato. Ma negli ultimi giorni ha iniziato a prendere quota anche un'altra candidatura e questa volta proviene dalla Premier. Si tratta del centrale dell'ArsenalMagalhaes, messo nel mirino dalla società bianconera da qualche settimana e che potrebbe fortemente scalare posizioni in quelle che verranno.- Ma c'è di più, perchè dal canto suo la Juve avrebbe in mano una carta da giocare e che potrebbe rivelarsi la chiave di questa operazione. Il forte interesse dei Gunners per il brasilianoe infatti una cosa nota da tempo, almeno da gennaio, quando il club londinese aveva sondato il terreno per l'ex Barca, salvo poi arrendersi di fronte alla richiesta eccessiva dei Blaugrana che, contendono la metà del cartellino del giocatore con la Juve. Ora però la situazione sembra essere cambiata, soprattutto le cifre, non più proibitive come sei mesi fa. Questo consentirebbe così alla Vecchia Signora di abbassare notevolmente la prima richiesta dell'Arsenal di circa, ritenuta eccessiva dai dirigenti bianconeri.