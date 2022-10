Come racconta Tuttosport, resta lontano dai radar del rinnovo, la cui prestazione contro il Torino ha rappresentato un bagliore di luce in un cielo però ormai all’imbrunire. Il brasiliano appare involuto ormai da anni, a tratti persino indolente, ma nella posizione di braccetto sinistro in cui è stato impiegato sabato pomeriggio – non per la prima volta – potrebbe trovare una dimensione idonea per garantire il suo apporto nei prossimi mesi.