A Sky Sport, Andrea Pirlo ha chiarito l'idea di formazione: ""Non mi cambia nulla, i giocatori possono variare, l'importante è che abbia due linee... Sto semplificando la fase difensiva, 2 linee da 4 belle strette per farli correre anche meno, ma anche in avanti. Più facile correre in avanti che indietro. Più facile con la riaggressione, così si fa meno fatica".