Come cambiano i tempi. Che cambiano soprattutto le gerarchie. Nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno (domani), Leonardo Bonucci 'rischia' di vedersi ufficialmente declassato: nella Juventus di Andrea Pirlo che giocherà domenica a Udine una gara fondamentale per la corsa Champions, il centrale juventino potrebbe nuovamente partire dalla panchina. Stavolta per nessun discorso fisico o acciacco dell'ultimo minuto - almeno fino a questo momento -: semplicemente, scelta tecnica. E dunque gerarchica: davanti a lui c'è Matthijs de Ligt.



NESSUNA SORPRESA - Chiaramente, un sorpasso di cui nessuno è realmente sorpreso. A parlare sono state le prestazioni stagionali e l'imprescindibilità di Giorgio Chiellini in condizioni ottimali o anche normali. L'olandese, tra i più grandi investimenti degli ultimi tempi, rappresenta la Juventus di oggi ma particolarmente quella che sarà. Sempre competitiva, persino nelle situazioni più critiche. Pirlo aveva già fatto intuire le sue preferenze in Fiorentina-Juve: nel cambio di volto e di modulo dei bianconeri, a fare le spese dei danni difensivi è stato proprio il diciannove. A Udine, probabilmente in panchina. Certamente declassato.