Come racconta il Corriere dello Sport, tocca a Moise. Di nuovo. Di opportunità ne ha avute tante da quando è tornato alla Juve, questa seconda esperienza in bianconero non sta andando come sperato. Però forse non è troppo tardi per invertire la rotta, non lo è secondo Max Allegri, non può esserlo dal punto di vista dell'attaccante. Ancora a secco in questa stagione e protagonista di diversi passaggi a vuoto fuori dal campo. Ma di nuovo lì, in prima linea.