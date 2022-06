Come racconta Gazzetta, è stato Allegri a chiedere Di Maria e Pogba. Il tecnico bianconero li vuole per poter tornare al 4-3-3, modulo che in questa stagione non sempre ha potuto proporre per carenza di interpreti. Pogba è il centrocampista che mancava ai bianconeri, capace di imporre la sua fisicità in mezzo al campo ma anche di partire palla al piede alla ricerca del gol. Di Maria è l’ala destra che serve per completare il tridente con Vlahovic al centro dell’attacco e Chiesa (che è tornato a correre alla Continassa e sta lavorando sodo per recuperare dopo l’intervento al crociato) sulla corsia di sinistra. Due innesti pesanti che riporterebbero la Juve tra le candidate per lo scudetto.