Prime settimane di preparazione per lache, adesso negli Stati Uniti, lavora per l'inizio della stagione 22/23. Intanto, Massimiliano Allegri studia la rosa a disposizione e, sulla base del 4-3-3, sembra avere le idee già chiare sul centrocampo titolare, secondo il Corriere dello Sport: "sarà fondamentale l’impatto di Pogba su un centrocampo che è stato uno dei principali problemi degli ultimi anni. L’idea di partenza prevede il francese mezzala sinistra, con Locatelli in regia e McKennie interno destro".