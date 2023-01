Come racconta Gazzetta,un anno dopo non è ancora pronto per rituffarsi in mezzo all’erba dell’Allianz Stadium dall’inizio, però Massimilianolo sta dosando perché spera di potergli restituire la casacca da titolare tra 6 giorni nella sfida contro il, una partita che dirà molto delle ambizioni da scudetto dei bianconeri. Anche se per il tecnico bianconero le aspettative in ottica tricolore non cambiano, perché "il Napoli resta la netta favorita nonostante lo stop con l’Inter", è chiaro che accorciare ancora la distanza dalla vetta sarebbe una chiara dichiarazione d’intenti da parte di Madama.