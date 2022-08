Come racconta Gazzetta, l’idea di poter passare alla difesa a tre nasce anche dall’esigenza di equilibrare una fase difensiva parsa piuttosto ballerina nell’ultimo test cone l’arrivo del serbo, particolarmente a suo agio a tutta fascia, consente di pensarci con un fondamento tattico in più.è decisamente pronto all’uso. Sei giorni fa ha già debuttato in stagione con