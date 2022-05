La Juve per Destiny. La Juve nel destino. Udogie è il nome forte per la fascia sinistra, ha superato in corsa - ed è proprio il caso di dirlo - Emerson Palmieri e soprattutto Wijndal, che pure resta nel mirino bianconero. Udogie fa parte di un ampio ragionamento della società: con Alex Sandro che va verso la conferma (anche per mancanza di offerte), i bianconeri vorrebbero inserire un profilo giovane e affiancarlo al brasiliano. Di fatto, così si andrebbe a sostituire Luca Pellegrini.



LA VALUTAZIONE - L'idea dell'Udinese è però quella di tenerlo ancora in Friuli, dopo averlo riscattato dal Verona per 5 milioni di euro. I bianconeri potrebbero però cedere davanti alle fortissime attenzioni delle big. La valutazione? Per ora di 15 milioni, anche se il rischio asta c'è e forse è persino elevato. La cifra non è impossibile per nessuno, è probabile che aumenti con l'aumentare dell'offerte. Ecco perché la Juve tiene apertissima ogni strada.