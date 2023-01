Come racconta Gazzetta, nel gennaio 2022 la Juve piazzò il botto(70 milioni più 11,6 di oneri accessori), ma rinunciò anche a. È, però, nell’ultima estate che, anche su spinta di Allegri, la società ha cambiato decisamente linea. Via De Ligt, ecco Bremer, ma gli arrivi di Kostic, Milik, Pogba, Di Maria e Paredes non sono stati di certo un omaggio alla linea verde. La Juve, nell’idea del suo allenatore e di Agnelli, doveva tornare a vincere subito. Senza aspettare la crescita dei giovani. Il campo sta raccontando tutta un’altra storia.