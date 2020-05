1









Stando a quanto riporta Marca, la panchina di Zinedine Zidane al Real Madrid sta perdendo qualche bullone. La permanenza del francese, si legge sul quotidiano, è legata a risultati prefissati e, nel caso in cui non riuscisse a raggiungerli, Florentino Perez potrebbe dar vita ad un’altra rivoluzione nelle Merengues. In particolare, sono due le sfide che il francese, accostato in passato alla Juventus, deve superare: recuperare lo svantaggio in classifica con il Barcellona e ribaltare le sorti degli ottavi di Champions League, dopo la sconfitta all’andata al Bernabeu contro il Manchester City.