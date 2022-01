Intervistato da La Gazzetta dello Sport, anche l'ex bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve. Ecco le sue parole: "È un segnale forte di Andrea Agnelli: basta scherzare, mi sono stancato, voglio vincere, non voglio più vedere una Juve quinta o sesta, io ho fatto il mio passo e ora tocca a voi. È un investimento pesantissimo in un momento difficile per tutti a livello economico. Poteva farlo a giugno, farlo oggi è un messaggio: in particolare ai giocatori. Per una squadra alla continua ricerca di un leader, lui lo è. Come fu l’arrivo a metà stagione di Davids nella mia Juve. Esclusi i mostri sacri a cui non puoi arrivare, ha preso il giocatore più presuntuoso in senso positivo, una presunzione alla Ibra quando aveva 20 anni: solo con quella arrivi al top".