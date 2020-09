Dopo il positivo ingresso in campo contro la Fiorentina, Arturo Vidal si appresta a giocare la prima partita da titolare con la maglia dell’Inter. L’ex centrocampista della Juventus, dopo essere stato corteggiato in più sessioni di mercato, ha finalmente riabbracciato Antonio Conte, dopo averlo lanciato in passato con i colori bianconeri. Adesso si vorrà riprendere la scena della Serie A, in attesa di affrontare i suoi vecchi compagni il 17 gennaio, a San Siro, per un derby d’Italia più scoppiettante che mai.