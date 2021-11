L'ex calciatore bianconero Morenoha parlato a JTV al termine della partita ditra: "E' stata una serata strepitosa. Chiedevamo conferme, certezze, un salto di qualità a... C'è stato tutto, e tutti hanno giocato sui loro livelli", le sue dichiarazioni. "Mi è piaciuto molto, che ha cercato spesso il passaggio in profondità e ha dettato bene i tempi tenendo la squadra molto corta, ma anche: è stata davvero un'ottima serata. E la partita era quella giusta, quella che serviva dopo le due sconfitte di campionato. C'è da rimarcare sui due gol presi, si è calato troppo l'attenzione e i ritmi in fase di non possesso. E c'è da stare attenti, sono disattenzioni che poi puniscono la squadra. A ogni modo ci sono tanti aspetti positivi, e la squadra deve avere consapevolezza che giocare con certi ritmi e una certa determinazione è quello che serve". Su Dybala: "Ci ho parlato qualche volta, e lui ha veramente la maglia della Juventus cucita addosso, è un cuore bianconero. E quando hai questo senso di appartenenza difficilmente sbagli partite o tiri indietro la gamba. Se si guarda rispetto alla passata stagione, sono proprio i suoi gol quelli che mancano per vincere il decimo scudetto: da lui ci si aspetta molto perché è un punto di riferimento, quello che anche oggi si è caricato la squadra sulle spalle".