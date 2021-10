L'ex calciatore Massimoha rivelato alcuni retroscena sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Ho avuto una spifferata da una fonte interna. Ho tutti i dettagli di cosa è successo trae la Juventus.Dopo il 10 agosto si è dato atto a un tacito rinnovo, quindi tutti hanno dato per scontato che sarebbe rimasto"."Il 28 mattina - racconta a tmw - si è presentato nello spogliatoio e ha detto che se ne voleva andare, anche davanti a Cherubini e Nedved. Aveva l'ok di, ma dopo la permanenza di Ronaldo aveva mollato, per questo il bosniaco è andato all'Inter. E la stessa persona ha detto che si stanno pentendo di non aver presoe che non è detta l'ultima parola. Mi chiedo: Kean è stato preso solo perché serviva alla Juve o forse perché poteva essere un piccolo anticipo al procuratore? Sappiamo come è andata in altre circostanze".