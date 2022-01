1









Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Juve Stefano Tacconi ha detto la sua sulla situazione relativa al futuro di Paulo Dybala, dopo la mancata esultanza - con sguardo polemico verso la tribuna - nella serata di ieri all'Allianz Stadium.



Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Visto il tira e molla in atto, lo venderei subito. Credo che qualcuno disposto a comprarlo ci sarebbe. E per la Juve meglio guadagnare qualcosa che niente: è vero che segna, ma non è un leader, quel giocatore che tutti si aspettavano. Secondo me lui sta valutando la situazione della Juve, per capire quali possano essere i piani della società per il futuro. Vorrebbe una squadra competitiva, non solo un aumento di ingaggio, ma se vede che non ci sono prospettive in questo senso andrà via. Quando finiscono i cicli è normale che vada così". E sul rinnovo: "Secondo me all'80% non si arriverà alla firma. E in tanti stanno già pregustando il bocconcino prelibato".