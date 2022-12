Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex centrocampista bianconero Domenicoha detto la sua anche su Dusan: "È chiaro che da un fuoriclasse al centro dell’attacco ci si aspetta un’incidenza maggiore rispetto a quella di un fuoriclasse in mediana", le sue parole. "Nel suo caso è anche e soprattutto una questione di relazione con il resto della squadra: i compagni devono muoversi più in sua funzione, ma al contempo lui deve mettersi maggiormente nelle condizioni di colpire. Se è meglio che agisca con due esterni ai lati? Questo è un dilemma che dovrà risolvere, anche se l’importante è che i giocatori si associno al meglio tra di loro, al di là dei numeri. Avere diverse soluzioni a cui lavorare, in ogni caso, può essere soltanto un vantaggio per il tecnico bianconero, visto il numero di infortuni con cui ha dovuto fare i conti finora".