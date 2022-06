Vladimir Jugovic, Campione d'Europa con la Juve nel 1996, ha detto la sua ai microfoni de La Gazzetta dello Sport su Filip Kostic, tra i profili più caldi in orbita bianconera. Ecco il suo pensiero sul connazionale: "Kostic è un esterno in grado di giocare in tutte le posizioni a sinistra. Il suo calcio è un po' lineare, ma affidabile. Ha grande corsa e un piede mancino micidiale. Il suo forte sono i cross dalla fascia e, arrivasse alla Juve, soprattutto Vlahovic potrebbe giovarsi dei suoi assist. È stato il miglior giocatore di tutta l'Europa League. Ci ha messo più tempo, forse anche perché non è arrivato in Italia: gli sarebbe servito per maturare prima tatticamente".