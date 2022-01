Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex bianconero Nicola Amoruso ha detto la sua su uno degli obiettivi di mercato della Juve, sempre in cerca di rinforzi soprattutto per l'attacco. Ecco le sue dichiarazioni: "La Juve ha bisogno di un giocatore con una certa esperienza. Icardi è il giocatore giusto, perché ha le caratteristiche per garantire un certo numero di gol".