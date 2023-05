Fabrizio Tencone, ex responsabile medico della Juventus, ha parlato a Sky Sport della situazione di Pogba: "Noi medici dobbiamo essere tutti attenti, preparati e sempre più bravi. Dobbiamo comunicare bene con i nostri atleti. Pogba ha fatto una scelta personale, non ha ascoltato il dottore e poi si è rivelata quel che è stata la sua scelta. Noi medici dobbiamo avere un ottimo rapporto con lo staff tecnico e la stampa per comunicare modo corretto quel che succede".