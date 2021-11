Intervistato da La Repubblica in vista del match di questa sera tra, di cui è un doppio ex, l'allenatore Claudioha detto la sua anche sulle ambizioni e i possibili obiettivi stagionali della squadra di. "Il club ha cambiato tre tecnici con tre filosofie diverse in tre anni, e certi sballottamenti non possono essere assorbiti in un attimo", il pensiero dell'attuale tecnico del Watford. "Allegri sta riportando la squadra sulla linea di rendimento dell'anno scorso: magari non vincerà lo, ma un posto in Champions lo guadagnerà".