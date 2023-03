Le parole di Lucaa Dazn:"Bisogna far sì che nelle grandi squadre almeno tre o quattro giocatori siano italiani. Così c’è anche più ricerca e a questi ragazzi viene data la possibilità. L’abbiamo visto con la Juve: Fagioli ha fatto un’ottima prestazione con l’Inter. Se ci fossero stati Pogba e Paredes non avrebbe giocato. Con l’infortunio di alcuni stranieri ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e ha dimostrato che può essere un giocatore importante per la Juve".