A Kiss Kiss Napoli, l'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato così della lotta scudetto: "Napoli in lotta scudetto? Ci sono 7-8 squadre, se ci basiamo sulla prestazione di Verona dobbiamo dire che la squadra e soprattutto l’allenatore funzionano. C’è stato un bel gioco. Invece la Juve è in alto mare, Kean si deciderà a diventare grande o vorrà essere un emulo di Balotelli? Gravissimo è stato il suo ritardo alla partita amichevole, è stata giustissima la multa che gli è stata inflitta. Bisogna che questo ragazzo si metti a posto, se no è alta la tentazione di cederlo”.