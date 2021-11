L'ex portiere Dino, intervistato da La Stampa, ha parlato del momento difficile che sta attraversando la"Per certi versi era prevedibile, dopo avere vinto tanto la rifondazione porta con sé grossi problemi e non può dare risultati immediati", il suo pensiero. "I giocatori devono mettersi in testa che giocare per la Juventus non basta per portare a casa i tre punti: non è mai successo e mai accadrà, anche perché battere la Juve è il sogno di ogni squadra. Servono attenzione massima e voglia di soffrire, sempre. Avere vinto tanto non dà la garanzia di poterlo fare ancora, anzi: più sei arrivato in alto e più fai in fretta a rotolare giù, se sbagli atteggiamento".E ancora: "In questo momento non va bene niente: non c' un solo reparto che renda per quel che dovrebbe, inutile nasconderlo. Bisogna essere realisti: il quarto posto è ormai il massimo traguardo possibile. Ma devono sbrigarsi e cominciare a fare punti: altrimenti, sarà difficile anche quello. Per quanto possa sembrare complicato, bisogna avere fiducia: i prossimi giorni di ritiro serviranno per compattarsi e ripartire da zero. Sarà un po' come iniziare la stagione da capo: se lo spirito sarà quello giusto, i risultati arriveranno. Con i tre punti, poi, si fa in fretta a risalire questa classifica".