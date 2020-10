Spesso la sorte è beffarda, facendo tonare d’attualità un passato salutato per affrontare nuove sfide. Un po’ quello che succederà a Miralem Pjanic, che in estate è sbarcato al Barcellona dalla Juventus, che affronterà nella fase a gironi di Champions League. Adesso è arrivata la sua ora con la maglia blaugrana: il centrocampista bosniaco, come riporta Calciomercato.com, dovrebbe partire titolare nel debutto europeo contro il Ferencvaros. La sfida contro i bianconeri è in programma mercoledì 28 ottobre allo Stadium.