Ormai siamo entrati nella categoria ‘ex giocatore’. Dopo quattro intense stagioni alla Juventus, Miralem Pjanic ha salutato compagni e Torino per vestire i colori del Barcellona, in piena crisi societaria. Quattro anni più di alti che di bassi, dove si è sempre mostrato professionale e attaccato ai colori bianconeri. Anche per lui è tempo di mettersi alle spalle una stagione lunghissima quanto difficile, e ha postato su Instagram una serie di scatti della sua vacanza, tra tuffi dallo yatch e foto con il figlio Edin.