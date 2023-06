Tuttosport dedica ampio spazio al mercato del Torino. La società granata avrebbe puntato forte su Roberto, centrocampista in scadenza di contratto con l'Udinese. L'argentino è diventato uno dei punti chiave del mercato torinese e non avrebbe preso ancora nessuna decisione sul proprio futuro. L'Udinese gli avrebbe offerto una nuova proposta di rinnovo, ma al momento la situazione rimane in stand-by. Il Toro da un paio di giorni a questa parte si è iscritto alla corsa a giocatore, una ghiotta occasione a parametro zero.