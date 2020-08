Molte squadre di Serie A si stanno approcciando alla nuova stagione con una veste radicalmente rivoluzionata. Come il Genoa, che ha optato sia per il cambio in panchina con Maran, sia a livello dirigenziale con l’insediamento di Faggiano nel ruolo di direttore sportivo. L’obiettivo è ridare tono ad un club che nelle ultime stagioni lotta per non retrocedere, e la via non può che passare dal mercato. Come riporta Tuttosport, il Grifone sta pensando all’ex Juventus Roberto Pereyra. Il centrocampista del Watford è corteggiato anche dall’Udinese, club che lo lanciò ad alti livelli prima del suo approdo nella Torino bianconera.