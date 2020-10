2









L’ex difensore di Juventus e Torino Pasquale Bruno ha parlato a Tiki Taka del nuovo acquisto dei bianconeri, Federico Chiesa, preso nell’ultimo giorno di mercato: "L'affare vero lo ha fatto la Fiorentina, sessanta milioni di euro per lui sono troppi: alla fine è un giocatore tipo Bernardeschi, non sarà mai un top player. Chiesa ha un difetto, simula troppo, deve cascare meno. Un calciatore modesto e non mi sta troppo simpatico".