Soprannominato talismano dal mondo Juventus, l’ex Simone Padoin ha appeso definitivamente le scarpe al chiodo dopo l’esperienza all’Ascoli. Il difensore ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui si è soffermato sulla prossima sfida dei bianconeri contro il Cagliari. Eccone un estratto: “Ronaldo? non si ferma. Ma i rossoblù in difesa hanno un leader assoluto come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato. Godin, Nainggolan e soprattutto Nandez che per me è un giocatore da top club europeo”.



SU PIRLO – “Vedo che il credo tattico di Pirlo si distanzia molto da quello di Sarri. Ma l’idea di calcio di Andrea a me piace molto. Squadra fluida in base all’avversario e al momento. Un calcio moderno”.