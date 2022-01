Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex giocatore bianconero Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sulla Juve alla luce della vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: "Può migliorare tantissimo e credo lo debba fare, ha le potenzialità per farlo. Da parte della squadra c’è la volontà, non dico che all’inizio sia stata meno vogliosa, ma ora è più concentrata e con meno pause. L’approccio stasera è stato importante. Mercato? Credo che la Juve debba essere cambiata in diversi giocatori. Ha 12-13 elementi della rosa da Juve per il futuro, per vincere competizioni importanti, ma deve essere migliorata e cambiata. Io credo sia una forte emozione da parte della società vivere questo momento se riuscirà a gestirlo con intelligenza. Migliorare non è facile, ma ci sono giocatori italiani che possono fare la fortuna di questa squadra".