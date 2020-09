Tra i tanti discorsi imbastiti tra Juventus e Roma imbastiti ad inizio estate c’era anche lui, Cengiz Under, considerato un esubero da monetizzare sul mercato. In Italia è stato accostato al Napoli come erede di Callejon, adesso invece sarebbe molto vicino alla Premier League. Come riporta Calciomercato.com, il Leicester è piombato sull’esterno turco, trovando l’accordo economico con la Roma sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25. Pe Under previsto un quadriennale da 2,8 milioni.