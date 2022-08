Giovanniè intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore del, parlando anche delle altre offerte ricevute in questa sessione di mercato. L'attaccante piaceva anche alla. "Sì avevo tante possibilità ma avevo solo una cosa in mente, di venire qua", le sue parole. "Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto, e potrò migliorare. Mi sono sempre rialzato dopo i momenti difficili. Ho fatto tanta esperienza in Italia, sono cresciuto molto. Per me è importante trasmettere quello che sento dentro al campo e ogni giorno cercherò sempre di migliorarmi".